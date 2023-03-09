Hatay'da ölüme terk edilen hastaların olduğu hastanenin son durumu görüntülendi!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde en büyük hasar alan illerden biri Hatay oldu.

Kentte bulunan Özel Defne Hastanesi de deprem nedeniyle ağır hasar aldı. Depremin 3'ncü gününde yoğun bakım servisine ulaşan UMKE ekipleri, 5 kişiyi sağ kurtardı ancak bazı hastaların da cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hastane yetkilileri ise depremde merdivenlerin çökmesi nedeniyle yoğun bakıma ulaşamadıklarını ileri sürdü.

Kaynak: İHA