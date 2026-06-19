Hatay'da Nişanlısını ve Babasını Öldüren Saldırgan Yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde nişanlısı ve nişanlısının babasını silahla öldüren saldırgan tutuklandı.

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Hatay'da Nişanlısını ve Babasını Öldüren Saldırgan Yakalandı
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Saldırgan Ü.Ç, Güneysöğüt Mahallesi'nde yaşayan nişanlısı L.A. ve nişanlısının babası Y.A'nın yanına geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ç, yanındaki tabancayla nişanlısı L.A. ve babası Y.A'yı başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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