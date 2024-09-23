Hatay'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hatay'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, Reyhanlı İlçesi Atatürk Caddesi Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde FİAT marka otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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