Hatay'da Mide Bulandıran Görüntüler! Kedi Yavrusu Büyüklüğünde Binlerce Fare Yolu İstila Etti

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde E-5 kara yolu üzerine tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllar farelere yem oldu. Sayıları binleri bulan fareler adeta bölgeyi istila etti.

Gözle görülür düzeyde olan fareler, ulaşım için bölgeyi kullananlar tarafından fark edilir seviyede.

Yol kenarındaki fare istilasını gören Sultan Doğan, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini dile getirdi.

'KEDİ YAVSU BÜYÜKLÜĞÜNDE'

İlk kez bu kadar fareyi bir arada gördüğünü dile getiren 53 yaşındaki Sultan Doğan, “Osmaniye'den İskenderun'a gidiyordum, yol kenarında fareleri gördüm. Sayıları oldukça fazlaydı, yani beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu. Fareler bir iki tane değil neredeyse kabile kurmuşlar gibi sayıları çok fazlaydı. Sanırım oradaki yiyeceklerden dolayı yuvaları da orada. Sanırım o civarda tahıllar yola dökülüyor kurutmalık olarak, orada da fareler bundan faydalanıyor. Bildiğimiz farelerden değillerdi, artık bayağı bir büyümüşler tahıllardan dolayı kedi yavrusu kadar kocaman olmuşlardı. Aslında ben farelerden çok korkmuyorum ama buna biraz tiksindim, insan ister istemez kemirgen olduğu için saldırma riski de var elbette ki korkuyoruz bu yüzden. Fareleri teker teker saymadım ama sayıları 50'nin üzerinde gibiydi, o kadar çoktu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA