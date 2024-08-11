Hatay'da kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı.

Hatay'da kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afette hasar gören Numune Mahallesi'ndeki 5 katlı binada devam eden kontrollü yıkım çalışmasına katılan bir işçi, molozdan kedi sesleri geldiğini fark etti.

İşçinin molozun arasından çıkardığı 2 kedi yavrusuna, su ve yiyecek verildi.

Kedilerin çıkarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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