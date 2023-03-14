Hatay'da 'Kılıçdaroğlu geldi' diye indirilen bayrağa ilişkin valilikten açıklama

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Türk bayraklarının indirilmesine ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi.

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Hatay'da 'Kılıçdaroğlu geldi' diye indirilen bayrağa ilişkin valilikten açıklama

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir deprem bölgesinde temaslarını ve çalışmalarını sürdürüyor. 

Bugün Hatay'a giden Kılıçdaroğlu'nun programı için yapılan hazırlıklara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 'müdahale' talimatı gitti. 

Gerçek Gündem'in ortaya çıkardığı talimat sonucu Türk bayrakları indirilirken; Soylu söz konusu haberimizi yalanladı. 

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, söz konusu haberimizin ardından bir açıklama yaptı. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni suçlayan valilik, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan Büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk Bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup Emniyet Birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk Bayraklarımız yerlerine asılmıştır… Türk Bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

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