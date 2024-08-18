Hatay'da İnanılmaz Olay! Salça Kazanı Bomba Gibi Patladı

Hatay'da salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama meydana geldi. Salçanın yapıldığı kazan, patlamanın etkisiyle devrilirken salça yapan kadınlar büyük korku yaşadı.

Hatay
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Hatay'da İnanılmaz Olay! Salça Kazanı Bomba Gibi Patladı - Resim: 1

Hatay'da salça yapılan kazanın bulunduğu noktada patlama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, salça yapan kadınlar şoke oldu.

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Hatay'da İnanılmaz Olay! Salça Kazanı Bomba Gibi Patladı - Resim: 2

Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu. Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük korku yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hatay'da İnanılmaz Olay! Salça Kazanı Bomba Gibi Patladı - Resim: 3
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Hatay'da İnanılmaz Olay! Salça Kazanı Bomba Gibi Patladı - Resim: 4
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Hatay'da İnanılmaz Olay! Salça Kazanı Bomba Gibi Patladı - Resim: 5
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