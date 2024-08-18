Hatay'da İnanılmaz Olay! Salça Kazanı Bomba Gibi Patladı
Hatay'da salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama meydana geldi. Salçanın yapıldığı kazan, patlamanın etkisiyle devrilirken salça yapan kadınlar büyük korku yaşadı.
Hatay'da salça yapılan kazanın bulunduğu noktada patlama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, salça yapan kadınlar şoke oldu.
Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu. Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük korku yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.