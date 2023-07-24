Hatay'da hasarlı bina halatlarla yıkıldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Depremin vurduğu Hatay’da 10 katlı bir binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatlarla gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
>

Depremin vurduğu Hatay’da 10 katlı bir binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatlarla gerçekleştirildi. Yıkımı meraklı gözlerle izleyen vatandaşların yaşadığı panik ve yıkımsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Birçok noktada olduğu gibi İskenderun ilçesinde de hasarlı evlerin yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, yıkımları hızlandırmak ve bir an önce enkazları kaldırmak için farklı yollar uyguluyor. Karayılan Mahallesi’nde de 10 katlı binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatla yapıldı. Kolon ve kirişlerine hasar verilen bina iş makinelerinin uyguladığı kuvvetle yıkıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde yıkımı meraklı gözlerle izleyen vatandaşların panik yaşadığı da görüldü.
 

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Deprem
Son Güncelleme:
HÜDA PAR Adana il binasına saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! HÜDA PAR il binasına saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Balık kokusundan kurtulmanın en kolay yolu. Aşçılar meğer hep böyle yapıyormuş Balık kokusundan kurtulmanın en kolay yolu. Aşçılar meğer hep böyle yapıyormuş
Bunu öğrendiğinizde çamaşır makinenize hep ekleyeceksiniz; Çamaşırları yeni gibi yapıyormuş Bunu öğrendiğinizde çamaşır makinenize hep ekleyeceksiniz; Çamaşırları yeni gibi yapıyormuş
Edirne'de korkutan orman yangını! Edirne'de korkutan orman yangını!
ÇOK OKUNANLAR
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı: Tazminat tutarı şaşırttı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı
Özgür Demirtaş: Çok üzgünüm, maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak Özgür Demirtaş: Maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar neden düşüyor? Dolar neden düşüyor?
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem
Uzmanı açıkladı: Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman yatacak?