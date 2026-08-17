Hatay'da Feci Kaza! 1 Ölü, 14 Yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Hatay'da Feci Kaza! 1 Ölü, 14 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Mehmet S'nin kullandığı 31 PBC 29 plakalı servis minibüsü, Burnaz Mahallesi'nde M.D. idaresindeki 47 AC 084 çekici plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet S. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 14 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da Feci Kaza! 1 Ölü, 14 Yaralı - Resim : 1

İtfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hatay Trafik kazası
Son Güncelleme:
'En Zengin 100 Türk' Listesindeydi: Kahve Dünyası’nın Kurucusu Birol Altınkılıç Hayatını Kaybetti Kahve Dünyası’nın Kurucusu Birol Altınkılıç'tan Acı Haber
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Tinder Buluşması Kabusa Dönüştü: Hesabı Görünce Şoka Uğradı Tinder Buluşması Kabusa Dönüştü: Hesabı Görünce Şoka Uğradı
ÇOK OKUNANLAR
Hatay'da Feci Kaza! 1 Ölü, 14 Yaralı Hatay'da Feci Kaza! 1 Ölü, 14 Yaralı
Trump’tan Flaş Mekke Anlaşması Mesajı: 'Memnuniyet Duyuyorum' Trump’tan Flaş Mekke Anlaşması Mesajı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İstanbul'da Can Pazarı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçında Tribünde Yaşanan 'Forma' Krizi Sonrası Gözaltına Alınmıştı: Mahkemeden Karar Çıktı Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçı Sonrası Gözaltına Alınmıştı! Mahkemeden Karar Çıktı
Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu