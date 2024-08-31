Hatay'da Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Hatay'da 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Hatay'da Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Hatay’da 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Reyhanlı İlçesi Atatürk Caddesi’nde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla eve ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangın evin salon kısmına zarar verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler binayı sarmadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın
Son Güncelleme:
MHP'li Başkana Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı: ATV Aracıyla Gelip 3 El Ateş Etmiş MHP'li Başkana Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu
Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor
Özgür Demirtaş'tan Diyanet'e Büyük Tepki Özgür Demirtaş'tan Diyanet'e Büyük Tepki