Hatay’da Erkek Cesedi Bulundu! Kimliği Belirlendi

Olay, saat 18.30 sıralarında nehirde bir ceset gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbarın ardından Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, nehir kıyısından yaklaşık 45 metre uzaklıkta bulunan cesedi, bir saat süren çalışmalar sonucunda sudan çıkarmayı başardı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda cesedin, 65 yaşındaki A.C. isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA