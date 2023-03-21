Hatay'da depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkazların kaldırıldığı bölgelerde göçük altında kalan araçlar ise çıkartılarak oluşturulan alanlara çekiliyor. Bu çerçevede merkez ilçelerden Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki alana da tanınmayacak hale gelen birçok hasarlı araç çekildi.

ARAÇ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Milyonlar değerindeki otomobillerin olduğu bölge araç mezarlığına döndü.

Kaynak: Gerçek Gündem