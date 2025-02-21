Hatay'da Dehşet Veren Olay! Asi Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu: Soruşturma Başlatıldı

Hatay'da Asi Nehri'nde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler erkek cesedi buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Cesedin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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Hatay’ın Antakya ilçesi Atatürk Parkı yakınında Asi Nehri'nde akşam saatlerinde bir kişinin hareketsiz halde akıntıyla sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kimliği belirsiz erkeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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