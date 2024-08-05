Hatay'da Cip Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralandı

Hatay’da takla atan cip tarlaya uçtu. Cipin sürücüsü yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da Cip Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 31 T 515 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu.

İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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