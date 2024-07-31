Hatay'da Çarpışan Tır ve Otomobilin Sürücüleri Yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yangın çıkan her iki araç kullanılamaz hale geldi
İskenderun-Payas Otoyolu'nda Ayhan Y. idaresindeki 31 AHG 460 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ED 6873 plakalı tır çarpıştı.
Her iki sürücünün yaralandığı kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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