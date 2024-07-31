Hatay'da Akılalmaz Görüntüler! Köpeği Kamyonete Bağlayıp Kilometrelerce Sürükledi
Hatay'da bir sürücü, bir köpeği kamyonetin arkasına bağlayarak sürükledi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü hızla giderken, bağlanan köpek kilometrelerce sürüklendi.
Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
Kaynak: DHA
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