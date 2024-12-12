Hatay'da Acı Olay: Anne ve 3 Çocuğu Evlerinde Ölü Bulundu

Hatay'da yakınlarının haber alamadığı anne, baba ve 3 çocuğun bulunduğu eve polisler kapıyı kırarak girdi. Anne ve 3 çocuğu evde ölü olarak bulunurken, baba ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da Acı Olay: Anne ve 3 Çocuğu Evlerinde Ölü Bulundu

Hatay İskenderun Cebike Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'inci katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

Evde anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki İncelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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