Hatay'da 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada 7 aylık Hamza bebek, deprem sonrası ailesiyle birlikte binanın enkazı altında kaldı. Hamza bebek, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kocaeli itfaiyesi arama kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından depremden 140 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Hamza bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, 7 aylık Hamza bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği kurtaran ekiplerin ağladığı görüldü.

Kaynak: İHA