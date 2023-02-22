Hatay'da 6.4'lük depremde mezarlar yer değiştirdi!

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasar oluştu. Bazı mezarlar yola savrulurken mezar taşlarının kırıldığı görüldü.

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Hatay'da 6.4'lük depremde mezarlar yer değiştirdi! - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, önceki gün saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntının ardından birçok bölgedeki yol ve köprü ile önceden hasarlı yapılar zarar gördü.

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Hatay'da 6.4'lük depremde mezarlar yer değiştirdi! - Resim: 2

AA'da yer alan habere göre deprem, Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasara neden oldu. Sarsıntının etkisiyle bazı ağaçların devrilip yıkıldığı mezarlıkta, birçok mezar taşı kırıldı.

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Hatay'da 6.4'lük depremde mezarlar yer değiştirdi! - Resim: 3

Bazı mezar taşlarının ağaçlara dayandığı ya da mezarlık içindeki yollara devrildiği görüldü.

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Hatay'da 6.4'lük depremde mezarlar yer değiştirdi! - Resim: 4

Mezarlıktaki hasarın onarılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.

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