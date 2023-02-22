Hatay'da 6.4'lük depremde mezarlar yer değiştirdi!
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasar oluştu. Bazı mezarlar yola savrulurken mezar taşlarının kırıldığı görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, önceki gün saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntının ardından birçok bölgedeki yol ve köprü ile önceden hasarlı yapılar zarar gördü.
AA'da yer alan habere göre deprem, Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasara neden oldu. Sarsıntının etkisiyle bazı ağaçların devrilip yıkıldığı mezarlıkta, birçok mezar taşı kırıldı.
Bazı mezar taşlarının ağaçlara dayandığı ya da mezarlık içindeki yollara devrildiği görüldü.
Mezarlıktaki hasarın onarılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.