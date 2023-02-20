Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken yıkımın en çok yaşandığı Hatay'da bir art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD, ana depremin ardından Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD bir süre sonra da 5.2'lik yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki deprem Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da hissedildi.

İşte dakika dakika yaşanalar:

22.00 AFAD: Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21.59 Antalya Valiliği, deniz kıyısından uzaklaşma uyarını kaldırdı.

21.55 Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: Kahramanmaraş’tan çok daha fazla hissettik. Şu an elektrik yok. İnsanların çığlıkları arasında koordine etmeye çalışıyoruz. Enkaz altında kalanları Valiliğe bildiriyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz. Durum facia. Maraş depremini üçe katlayan bir depremdi. Kötü durum. İnsanların can hıraş feryatları var. Acil çadır istiyoruz. Burası metropol değil, taşra. Kimse evini, ahılı bırakıp gitmez. Çadırkent kuracağımıza millete çadır versek daha iyi olacağını düşünüyorum.

21.49 Fuat Oktay: Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Her bir ihbarı değerlendirdikten sonra açıklama yapacağız. Kandilli ile görüştük bu 2 saatlik prosedürel bir uygulama. Bu her zaman uyguladıkları bir yöntem. Şu anda bu riskin olmadığı için uyarıyı kaldırmıştır. AFAD da ya kaldırdı ya da kaldırmak üzere. Karaçay Barajı ile ilgili teyit edilen bir risk yok. Bu vesileyle hasarlı binalara girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz.

21.45 Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz NTV’ye konuştu: Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli illere kaçmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımız yıkıldı. Her taraf zifiri karanlık olduğu için binalarda insan olup olmadığını teyit etmedik. Bazı haberler aldık onları teyit etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çadır istiyor. Vatandaşlarımızı artık kimse eve sokamaz. Bu çadırları da vatandaşlarımıza çok görmesinler. Bu sorunumuz hala çözülmedi. Çok acil bir şekilde barınma sorununa çözüm bulmalarını istiyorum.

21.37 Candaş Tolga Işık: Az önce Naci Görür'le konuştum, 'Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var.

21.35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisini aldık.

21.33 Antalya Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21.31 Gaziantep Valisi Davut Gül: Hatay’da olan deprem Gaziantep’te de hissedildi. An itibariyle bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kayıbı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun

21.03 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için.

21.19 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş NTV’ye konuştu: Samandağ’ın belli köyleri, Antakya Defne ve Altınözü’nde yıkılan binalarımız var. Maalesef binaların altında kalan insanların olduğuna dair mesajlar geliyor. Bir kısım insan evi sağlam diye girmiş bir kısım da evi taşınırken yıkıldı. Genelde yıkılan binalar ağır ve orta hasarlı binalar yıkılmış gibi görünüyor. 90’larda yapılan bir köprümüz de yıkıldı.

21.09 TKP kriz masasından paylaşılan bilgiye göre bölgede yıkılan binalar ve yeni enkazlar var.

21.09 Hatay'daki 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrası Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi tahliye ediliyor. Hastaların sahra hastanelerine taşındığı bildiriliyor.

TSUNAMİ UYARISI

21.05 AFAD, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

21.04 Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tsunami uyarısı verdi.

EMSC'nin paylaşımında, "M6.4'ün ardından 20 dakika önce (yerel saat 20:04:29) #Antioch nin ( #Turkey ) 14 km güneybatısında meydana geldi. Kıyıdan uzaklaşın ve daha yüksek bir yere ulaşın. Ulusal yetkililerin direktiflerine uyun. Aşağıda verilen bağlantılardaki güncellemeler" açıklamasında bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

20.46 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremlere ilişkin "Bu akşam yaşadığımız depremin ardından tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahadayız" açıklamasında bulundu.

20.45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

20.45 Hatay Valisi Rahmi Doğan ise "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte yıkıma neden olmuş; Hatay yıkımın en ağır olduğu kentlerden biri olarak kayıtlara geçti.

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