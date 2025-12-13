Hatay'da 51 Kişiye Mezar Olan Binanın Yapsatçısından Utandıran Savunma: 'Deprem Allah'tan Geldi, Bir Suçum Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat depremleri sırasında, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan Cemil Çapar Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden 51 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasının ardından çıkan yangın nedeniyle bazı kişilerin naaşlarına ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın yıkılmasına ilişkin yapsatçılar Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim firmasının yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon, statik proje ve uygulama denetçisi Mehmet Tokdemir, kontrol elemanı Levent Numanoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

'DEPREM ALLAH'TAN GELDİ, SUÇUM YOK'

Tutuklu yargılanan yapsatçı Mehmet Özkan, hakkındaki iddiaların "senaryo" olduğunu savundu ve binanın yıkılma nedeninin doğal gaz patlaması ve çıkan yangın olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Bina projeye uygun yapıldı. Ben yokken alınan beton örneğini kabul etmiyorum. Yeni raporda C30 çıkmış. C20 kullanılması gerekirken ben C30 kullanmışım. Hatay yerle bir oldu, deprem Allah’tan geldi, bir suçum yok."

Özkan, "yüz bina yaptım, yan binalar da benimdi, onlar yıkılmadı" iddiasında bulundu ve "boşuna tutuklu kaldığını" ileri sürdü.

Sanık Mehmet Güçlü ise 26 yıllık inşaat mühendisi olduğunu, şantiye şefi değil statik projeyi yaptığını, ancak dosyada adının şantiye şefi olarak geçtiği için tutuklu olduğunu söyledi.

6 SANIĞA 17 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, yapsatçılar Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim firmasının yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon ile kontrol elemanı Levent Numanoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Statik proje ve uygulama denetçisi Mehmet Tokdemir ise beraat etti.

Kaynak: ANKA