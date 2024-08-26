Hatay'da 2 Katlı Boş Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'da iki katlı boş bir binada yangın çıktı. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için daha önce boşaltılan binadaki yangın söndürüldü.

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Hatay'da 2 Katlı Boş Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Kantara Mahallesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltıldığı belirlendi.

Kaynak: AA

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