Hatay ve Osmaniye'de Sel Felaketi

Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı.

Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

İlçede su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı.

EVLER VE ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Hatay’da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Deli çay aşırı yağışla birlikte taştı.

Taşmayla birlikte dere etrafında bulunan evleri su bastı. Yaşanan yağış sonrası ilçenin bazı bölgelerindeyse sel etkili oldu. Selle birlikte caddelerin göle döndüğü anlar kameraya yansıdı.

TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI

Su basan caddelerdeki araçların bazıları arızalandı. Sel sularına kapılan çok sayıda park halindeki araç ise zarar gördü. Sahile akan sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye büründü.

Taşan derelerin havzalarında da toprak kayması meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için sahildeki yazlıklarına gelen kişiler, zorluk yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA-İHA