Hatay ve Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde de orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Kaynak: Ajanslar