Enkaz altından çıkarılan araçlara ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, depremlerde yıkılan binaların enkazının altından çıkarılıp motor ve şasi numarası belirlenen 780 araç üzerine açıklama yaptı.

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Enkaz altından çıkarılan araçlara ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, depremlerde yıkılan binaların enkazının altından çıkarılıp motor ve şasi numarası belirlenen 780 aracın sahibinin, 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak araçlarını teslim alması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altında kalan araçların genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Köy garajları, Kemal Çalıcı Tır Garajı ve İskenderun yolu Gümüş Otomotiv yanında bulunan yerleşkelerde muhafaza altına alınan 780 aracın motor/şasi numaralarından tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: AA

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