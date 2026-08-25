Hatay Küllerinden Yeniden Doğuyor! Murat Kurum 'Bu Mutluluğun Tarifi Yok' Diyerek Paylaştı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem felaketinin ardından yeniden siftah yapan esnaf Hüseyin Ekenel'in görüntülerini paylaşarak, "Hatay’da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor. İnanın bu mutluluğun tarifi yok" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, ağır yıkıma uğradı. Asrın İnşa Seferberliği kapsamında kentte 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm teslim edildi. Deprem bölgesinde en fazla bağımsız bölümün inşa edildiği kent olan Hatay’da Atatürk Caddesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile yeniden ayağa kaldırıldı. 4 bin 121’i konut, bin 812’si iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni ev ve iş yerlerine taşınan vatandaşların ardından Atatürk Caddesi’nde hayat yeniden başladı.

'MUTLULUĞUN TARİFİ YOK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, caddede esnaf olan 20 yaşındaki Hüseyin Ekenel’in görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Hatay’da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor. Hüseyin kardeşimiz dükkanına her gün huzurla giriyor ya inanın bu mutluluğun tarifi yok" ifadelerine yer verdi.

'ÇOK ŞÜKÜR YANILDIK, HATAY YENİDEN AYAĞA KALKIYOR'

Görüntülerde yer alan depremzede Hüseyin Ekenel, "Deprem olduğu zamanlar, ‘Artık esnaflık bitti bu memlekette, esnaf olunmaz. Ev, tutulacak iş yeri kalmadı. Artık burası iflah olmaz. Burada yaşam olmaz’ diye düşündük. Ama çok şükür yanıldık. İyi ki de yanılmışız. Döndüğümde çok mutlu oldum. Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe, Ekinci Mahallesi, 75'inci Yıl Bulvarı çok değişmiş, şok oldum. Hatay yeniden ayağa kalkıyor" diye konuştu.

'BİZ 10 SENEYİ GÖZE ALMIŞTIK'

Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirten Hüseyin Ekenel, "Biz 10 seneyi göze almıştık. Ama çok hızlı bir çalışma yapıldı. Sağ olsun devletimiz de bizim elimizden tuttu. Devletin desteği her zaman için var. Yeniden ayağa kaldırıyoruz Atatürk Caddesi'ni, yeniden canlandırıyoruz. Eski konumuna tekrar getirmek istiyoruz. Eski esnaf da buraya geliyor. ‘Eskisi gibi olur’ diye düşünüyordum ama eskisinden de iyi olacağına çok eminim" ifadelerini kullandı.

'HATAY EKONOMİSİNE CAN SUYU OLACAK'

Ekenel, diğer meslektaşlarını da bir an önce yeni iş yerlerine taşınmaya davet ederek, "Esnaf halkımız tekrar gelsin buraya. Burada tekrar bir canlılık olsun. Burayı tekrardan ayağa kaldıralım. Burası, Hatay ekonomisine can suyu olacak. Hatay halkına bir ışık oldu burası. Allah'ın izniyle Hatay halkına da Hatay esnafına da bir ışık olarak devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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