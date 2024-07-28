Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Gaziantep ve Yalova'da Orman Yangını

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.​​​​​​​

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

ANTALYA'DA ALEVLER YAYILIYOR

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GAZİANTEP'TEN DE KÖTÜ HABER

Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

BİR YANGIN DA YALOVA'DA

Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde orman yangınları çıktı. Keçilkayalıkları mevkiindeki yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu ve hızla büyüdüğü öğrenildi.

Bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Yalova Valisi Hülya Kaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada” dedi.

Kaynak: Ajanslar