Hatay depremleri sonrası sosyal medyada çadır isyanı

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya kullanıcıları #Bölgeyeçadıryollayın etiketiyle paylaşım yapıyor.

Deprem
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Hatay depremleri sonrası sosyal medyada çadır isyanı - Resim: 1

Akşam saatlerinde Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin hasarlı binalarda yıkıma neden olduğu belirtilirken; hala bölgeye çadır gönderilmemesi tepki çekti. 

Sosyal medya kullanıcılar tepkilerini ##Bölgeyeçadıryollayın etiketiyle yaptıkları paylaşımla dile getirdi. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

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Hatay depremleri sonrası sosyal medyada çadır isyanı - Resim: 2
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Hatay depremleri sonrası sosyal medyada çadır isyanı - Resim: 3
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Hatay depremleri sonrası sosyal medyada çadır isyanı - Resim: 4
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