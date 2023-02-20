Hatay depremleri sonrası sosyal medyada çadır isyanı

Akşam saatlerinde Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin hasarlı binalarda yıkıma neden olduğu belirtilirken; hala bölgeye çadır gönderilmemesi tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcılar tepkilerini ##Bölgeyeçadıryollayın etiketiyle yaptıkları paylaşımla dile getirdi. O paylaşımlardan bazıları şöyle: