Hastaya Giden Ambulans Şoförüne Saldırı! Motoru Üstüne Sürüp Çarptılar

Esenyurt'ta bir grup, olay yerine çağırdıkları ambulans ekibine müdahale etmeye çalıştı. Bunun üzerine grup ambulans ekibine saldırdı. Bir şahıs, ambulans şoförüne motosikletle çarptı.

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İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre benzin istasyonuna gelen genç kız, bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı. Durumdan endişelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan bir çalışan, “kıza sakinleştirici vurun” diye sağlık personellerine baskı yaptı. Sağlık çalışanları ise “işimize karışmayın” yanıtını verince ortalık karıştı.

Kavga sırasında bir adam sağlık görevlisinin üstüne motor sürerek çarptı. Kavga, kalabalığın dağılması ile son bulurken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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