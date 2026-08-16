Hastaneye Kaldırılan Mahir Polat'tan Açıklama

Hastaneye kaldırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumuna ilişkin, “Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Hastaneye Kaldırılan Mahir Polat'tan Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şiddetli gögüs ağrısı şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'TEDAVİ PROGRAMINA DEVAM EDİYORUM'

Şiddetli göğüs ağrıları, spazm ve eş zamanlı sol kol ağrıları nedeniyle dün hastaneye yatırıldığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Doktorlarımın kararı ile kardiyoloji servisinde müşahade altında tutuldum. Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim. Arayan, soran, hastaneye gelen, geçmiş olsun dileklerini ileten sevgili dostlar candan teşekkür ederim, yanıt veremediğim için mahçubum, özür dilerim, kusuruma bakmayın. Candan sevgilerimle."

CEAZEVİNDE CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda 19 Mart 20025'te gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde sağlık sorunları yaşamış, süreçte anjio yapılan ve tansiyonu kontrol altına alınamayan Polat, adli tıp raporu doğrultusunda, 9 Nisan 2025'te "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İBB Mahir Polat
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Türkiye'nin Ciğerlerini Yakanlara Kelepçe: Akın Gürlek Duyurdu, 64 Orman Yangınında 11 Tutuklama 64 Orman Yangınında 11 Tutuklama
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Ankara'da Eğlence Mekanlarına 'Uyuşturucu ve Fuhuş' Baskını Ankara'da Eğlence Mekanlarına 'Uyuşturucu ve Fuhuş' Baskını
ÇOK OKUNANLAR
Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı
Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası! 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma: Skandal WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası: 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İstanbul'da Can Pazarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çok Sayıda Atama Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çok Sayıda Atama Kararı