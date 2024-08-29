Hastaneye Gidince Hayatının Şokunu Yaşadı! Meğer 56 Yıldır...

Bursa'da İsmail İlman isimi vatandaş kanlı idrar şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, 56 yaşındaki hastanın tek böbreği olduğu ve bu tek böbreğinde de 15 santimetrelik bir kitle olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 4 saatte gerçekleştirilen ameliyatta böbrekten 15 santimetre tümörlü kitle alındı. Tek böbreğinin 3'te 2'sini kaybeden hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda hastanın durumunun iyi olduğu ve taburcu olacağı öğrenildi. Hastanın diyalize bağlı olmadan sağlığına kavuşacağı ifade edildi.

HASTANIN DURUMU İYİ

İsmail İlman'ın 26 yaşındaki oğlu Oğuz İlman, süreci şöyle anlattı:

“Babam 56 yaşında. Birkaç gün önce babamın idrarında kan olması şikâyetiyle hastaneye gittik. Hastanede babamın tek böbreği olduğunu ve böbreğinde 15 santimetre kitle olduğunu öğrendik. Uzun bir ameliyat oldu. Normalde 3 saat süren bu ameliyat 5 saate yakın sürdü. Ameliyat yapılalı üç gün oldu, babamın durumu iyi. Ameliyattan sonraki ikinci gün babam yürümeye başladı. Birkaç işlemden sonra taburcu olabiliriz. Her şey iyiye gidiyor” dedi.

'TEK BÖBREKLİ OLDUĞU İÇİN ASKERDEN ELEMİŞLER'

Babasının 56 yıldan beri tek böbrekle sıkıntı yaşamadan hayatına devam etmesinden şaşkınlık duyduklarını belirten İlman, “Babam çift yumurta ikiziydi, doğuştan tek böbrekli doğmuş. Babam 300 gram doğmuş, tek yumurta ikizi 1 kilogram doğmuş. Babam için "yaşamaz" demişler ama diğer kardeşi yaşamamış. Babam hiçbir sıkıntı yaşamadığı için biz 56 yıl sonra tek böbreği olduğunu öğrendik. O böbreğinde de kitle vardı ama çok şükür kurtardık. Babamın tek böbreğinin olduğunu ilk duyduğumuzda çok şaşırdık. Normalde günde iki paket sigara içerdi, 25 yıl çalıştı ve 6 yıldır emekliydi. Gerçekten çok şaşırdık. Babam askere de gitmemişti, biz boy ve kilodan olduğunu düşünüyorduk ama tek böbrekli olduğu için elemişler” şeklinde konuştu.

Ameliyata ilişkin bilgi veren doktorlar ise, hastanın durumunun iyi olduğunu ve yakında taburcu edileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA