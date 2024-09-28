Hastanede Uyuz Salgını! 'Rapor Dikkate Alınmadı' İddiası

Konya Ereğli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde çalışan sağlıkçılara “uyuz” tanısı kondu. Cumhuriyet’in haberine göre, iddiaya göre geçen günlerde yoğun bakımda kaşıntı nedeniyle doktora giden bir hemşirede uyuz vakası görüldü. İdare söz konusu tespiti dikkate almayarak tanı konulan hemşireyi çalıştırmaya devam etti. Bunun ardından bir sağlık emekçisine daha uyuz tanısı tespit edildi. Daha sonra ise Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde çalışan çok sayıda sağlık emekçisine uyuz tanısı konulduğu öğrenildi.

RAPOR DİKKATE ALINMADI

Hastane yönetiminin uyarıları dikkate almadığını ifade eden sağlıkçılar, yoğun bakımda kaşıntı şikâyetiyle doktora giden hemşireye uyuz tanısıyla rapor verildiğini, Başhekimlik ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün raporu dikkate almayarak uyuz tanısı konan hemşireyi yoğun bakımda çalıştırmaya devam ettiğini söyledi. İkinci hemşirenin uyuz olmasıyla birlikte fazla bulaş olmaması nedeniyle üç hemşirenin raporunun kabul edildiğini belirten sağlıkçılar, bugün yaşanan olayda tüm yoğun bakım personelinde benzer şikâyetlerin olması nedeniyle muayene edilmesi sonucunda çalışanlara halk arasında uyuz olarak bilinen 'skabiyez” tanısı konulduğunu anlattı. Hastaların risk altında olduğunu ifade eden sağlık emekçisi yetkililere çağrıda bulunarak gerekli adımların atılmasını söyledi.