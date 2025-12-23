Hastanede Skandal: Şüphelilerin ‘Uyuşturucu’ Tahlil Sonuçlarını Değiştirdiler! Çok Sayıda Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyuşturucu kullanan şüphelilere ait tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, hastanenin laboratuvar birimine getirilen bazı şüphelilerin uyuşturucu test sonuçlarının “temiz” olarak değiştirildiği öne sürüldü. İddialar üzerine yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 8’i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 30 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Olayla ilgili adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA