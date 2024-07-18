Hastanede Gıda Zehirlenmesi: 30 Kişi Fenalaştı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli 30 personel, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Vakaların nedeninin yüksek ihtimalle gıda zehirlenmesi olduğu düşünülüyor.

Hastanede Gıda Zehirlenmesi: 30 Kişi Fenalaştı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde 30 personelin mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğu belirtildi.

Yapılan ilk incelemede basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğu, personelin durumunun stabil olduğu, tedbir amaçlı müşahede altına alındıkları kaydedildi.

'NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, personelin durumunun kontrol altında olduğunu, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: AA

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