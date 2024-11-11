Hastanede Dehşet: CHP İl Başkanı Doktor Gökhan Şenyürek Saldırıya Uğradı

Giresun'da özel bir hastanede sünnet edilen çocuk, operasyonun ardından yataklı servise götürüldü. Ardından çocuğun babası A.A.K. ile CHP Giresun İl Başkanı da olan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı. Öte yandan Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL SALDIRIYI KINADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şenyürek'in saldırıya uğramasının ardından açıklama yaptı. Özel, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" dedi.

Kaynak: AA