Hastane Yolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün, annesini hastaneye götürdüğü öğrenildi.

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Hastane Yolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, Köşk Baklaköy Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Görgülü idaresindeki 09 AHB 821 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan otomobil şarampole uçarak takla atıp ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yolcu konumunda bulunan Mehmet Yeşil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Hamit Görgülü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Annelerini hastaneye götürecekleri öğrenildi

Köşk ilçesine bağlı kırsal Uzundere Köyü'nde yaşayan Mehmet Yeşil'in Aydın'da ikamet eden eniştesi Hamit Görgülü ile sabah saatlerinde Aydın'da hastaneden anneleri için sıra aldıkları öğrenildi. Yaşlı ve rahatsız olduğu için annelerinin hastanede uzun süre beklememesi için önce sıra alıp randevu saati yaklaşınca annelerini almak için köye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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