Hastane Randevusu Krizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Memişoğlu'ndan İzahat İstedi

Sağlıkta yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) branş, şehir, hastane fark etmeksizin randevu bulmak imkansız hale geldi. Polikliniklerde randevu bulamayan hastalar, hastanelerin acil servislerinde yığılma oluşturuyor. Özel hastanelerin artan fiyatları ise vatandaşların belini büküyor. Sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar, bu yöndeki şikayetlerini sık sık dile getiriyor. Sağlıktaki bu kriz AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda da gündem oldu.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; salı günü yapılan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, hastane randevularındaki sıkıntılar masaya yatırıldı.

4-5 AY SÜRE İSTEDİ

Toplantıda, AKP'li bazı il başkanları, hastane randevuları ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini, vatandaşlardan bu yönde yoğun şikâyetler aldıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan konu ile ilgili açıklama yapmasını istedi.

Memişoğlu, 4-5 ay içinde sistemdeki rahatlamayı herkesin hissedeceğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi