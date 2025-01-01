Hastane Odasında Refakatçi Dehşeti

Samsun'da hastaneye kaldırılan bir şahıs dehşeti yaşadı. Hasta Nihat K., refakatçi olarak yanında bulunan Alihan E. tarafından boynundan bıçaklandı.

Hastane Odasında Refakatçi Dehşeti

Samsun'daki olay saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

Rahatsızlanan Nihat K., yakınları tarafından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Nihat K., bir süre sonra yanında gelen refakatçisi Alihan E. ile tartışmaya başladı.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyürken Alihan E., üzerinde bulunan bıçakla Nihat K.’yı boynundan yaraladı. Acil serviste panik ve korku yaşanırken kanlar içerisinde kalan Nihat K., personel tarafından kırmızı alana götürülüp tedaviye alındı.

Saldırgan Alihan E. ise olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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