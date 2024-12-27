Hastane Hırsızı Sonunda Yakayı Ele Verdi

Adana'da hastanelerde sağlık çalışanları ve hastaların kredi kartları ve cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin çaldığı kartlarla harcama yaptığı tespit edildi.

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Hastane Hırsızı Sonunda Yakayı Ele Verdi

Adana'da meydana gelen olaya göre Emirhan T., farklı tarihlerde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı E.K. ve hasta Z.S.Y.'nin kredi kartlarını, banka kartlarını ve kimliklerini çaldı. Şüpheli Emirhan T. daha sonra özel bir hastanede sağlık personelinin cep telefonunu, ziynet eşyasını ve kimliğinı çalarak kayıplara karıştı.

Mağdurların polise şikayet etmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Polis hastanelerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

'KAMERALARDAKİ BENİM AMA...'

Şüpheli Emirhan T.'nin Z.S.Ç.'ye ait kredi kartlarından ve banka kartlarından 10 bin 500 TL harcadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Emirhan T. saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde Emirhan T. “Güvenlik kameralarındaki benim fakat ben hırsızlık yapmadım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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