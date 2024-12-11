Hastane Acilinde Şok Ölüm! Emekli Polis Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Gaziantep'te emekli bir polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde beylik tabancası ile yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane Acilinde Şok Ölüm! Emekli Polis Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Gaziantep'te emekli polis memuru M.K., rahatsızlığı nedeniyle akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi acil servisine geldi.

Edinilen bilgiye göre; acil serviste tedavi olan M.K., bekleme salonuna geçti. Salonda bir süre yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen emekli polis, daha sonrasında üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası acildeki doktorların müdahalesine rağmen emekli polis hayatını kaybetti. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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