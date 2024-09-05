Hastalıktan Eser Bırakmıyor! Toroslar'da Yılın İlk Hasadı Başladı

Kızılcık kirazı hasadını yapan Gün ailesi de 1 ay boyunca hasat yapıp topladıkları kirazları kurutuyor. Kurutulan kızılcık kirazları kışın şifa niyetine tüketiliyor. C, K, B6 ve E yönünden vitamin deposu olarak bilinen ve kalsiyum, magnezyum, demir, manganez ve potasyum da barındırması ile şifa deposu olan kızılcık kirazı birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor.