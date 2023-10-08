Hastalık havaları geliyor: Bir sıcak bir soğuk şaşırtacak

Kışın kalabalık ortamlarda bulunmalar ve toplanmalar artıyor. Ayrıca okullar da kaynak oluşturabiliyor. Bu nedenle okullardan evlere ve ailelere, ailelerden iş yerlerine şeklinde bir yayılım oluyor. Bu da solunum yolu enfeksiyonlarını artırıyor” ifadelerini kullandı.