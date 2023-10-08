Hastalık havaları geliyor: Bir sıcak bir soğuk şaşırtacak
Bugün yükselen sıcaklıklar, hafta başında yerini serin havaya ve yağmura bırakacak.
Türkiye yakıcı geçen bir yaz mevsiminin ardından sonbaharı yaşamaya başladı. Hava sıcaklıklarının yaz aylarında İstanbul'da 40 dereceleri görmesinin ardından, şu günlerde sıcaklık 20-22 derecelerde seyrediyor.
Hava tahminlerinin paylaşıldığı Hava Forum sayfasından yapılan paylaşımda yarın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilerek "Pazar günü 81 şehirde güneş bekliyoruz. Haritamız yine kırmızı, yani sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde... Pazartesi ilk saatler ise bu harita mavi renk tonlarına bürünecek yani normallerin altına ineceğiz. Bir normal üstü bir normal altı hastalık havası..." denildi.
KARADENİZ ÜZERİNDEN SOĞUKLAR GİRECEK
Yurdumuza pazar günü gece saatlerinden itibaren soğuk havaların girmesi bekleniyor. İşte bu nedenle pazartesi sabahına soğuk bir havada uyanacağız. Bu tam bir hastalık havasını işaret ediyor. Vatandaşların hastalığa karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor. Pazar günü yükselen sıcaklıklar, pazartesi günü yerini yeniden 21 derecelere ve yağmura bırakacak.
GRİP NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK?
Her yıl Ekim ayıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Timurkaynak, “Maske kullanımının koronavirüs dönemindeki gibi olmadığını göz önünde bulundurmak gerek.
Kışın kalabalık ortamlarda bulunmalar ve toplanmalar artıyor. Ayrıca okullar da kaynak oluşturabiliyor. Bu nedenle okullardan evlere ve ailelere, ailelerden iş yerlerine şeklinde bir yayılım oluyor. Bu da solunum yolu enfeksiyonlarını artırıyor” ifadelerini kullandı.
'ARALIK AYINDA PİK YAPACAK'
Bu yıl daha yoğun hasta görüleceğini düşünen Prof. Dr. Alper Şener, “Ağır seyrin 65 yaş üstü olacağını düşünüyorum. Özellikle gribin koronavirüsten çıktığımız ilk kış gibi artacağını söyleyebilirim. Sezonun Aralık’ta pik yapma ihtimali de çok yüksek…” dedi.