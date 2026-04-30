Hasbi Dede'ye Hapis Cezası

Görele Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Hasbi Dede 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Son Güncelleme:
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi. Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Taciz
