Hasat Rekor Kırınca Ürün Tarlada Kaldı: Kilosu 6 Liraya Kadar Düştü

Hasat edilen ürünleri rekolte çokluğu nedeniyle talep görmemesi üzerine çürümeden kış döneminde ihtiyacın karşılanması için depolara çekildiğine değinen Çelik, “Çok soğan var. Depolar doldu. Belki önü açılıp ihracat olur düşüncesindeyiz. İhracat olmazsa yarısı çöpe gider. Planlı üretim olursa daha iyi olur. Fazla gelince çöpe gidiyor. Az gelince de aşırı fiyat oluşuyor. Ucuz da olsa, zarar da etsek, kar da etsek üreteceğiz. Bizim işimiz bu” diye konuştu.