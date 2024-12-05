Hasat İçin Trabzon'dan Tekirdağ’da Gittiler! 41 Bin 500 Dekarda Yetişiyor

Hasatta çalışan bir diğer isim olan Hacer Şen ise zeytin tarlasında gün boyu emek verdiklerini ve kazandıklarıyla ev ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi. Şen, “Tüm gün tarlada çalışıyoruz. Yorucu ama ailemizin geçimine destek olmak için buradayız” diye konuştu.

KARADENİZ KADINLARININ EMEK YOLCULUĞU

Zeytin hasadında görev alan Trabzonlu kadınların dayanışması ve çalışkanlığı, Şarköy’de dikkat çekiyor. Hem ev ekonomilerini güçlendiren hem de tarımsal üretime katkıda bulunan kadınlar, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.