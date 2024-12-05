Hasat İçin Trabzon'dan Tekirdağ’da Gittiler! 41 Bin 500 Dekarda Yetişiyor
Trabzon’dan Tekirdağ’a hasat için gelen Karadenizli kadınlar, 41 bin 500 dekarlık zeytin bahçelerinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kendi şehirlerindeki kış hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıkan kadınlar, zeytin bahçeleriyle ünlü Şarköy ilçesinde hummalı bir mesaiye başladı.
Kaynak: AA
Şarköy’ün geniş zeytinliklerinde sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyulan kadınlar, topladıkları zeytinleri özenle sandıklara yerleştiriyor. Daha sonra araçlara yüklenen ürünler, işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.
Trabzon’dan Tekirdağ’a çalışmak için gelen Pembe Köse, zeytin hasadı tamamlanana kadar bölgede kalacaklarını ifade etti. Köse, “Sabah erkenden işe başlıyoruz. Gün boyunca ağaçlardan silkelediğimiz zeytinleri topluyor, fabrikalara gönderiyoruz. Zor bir iş ama severek yapıyoruz” dedi.
"HER İŞ EMEK İSTER"
Köse, tarladaki işin özen ve çaba gerektirdiğini belirterek, “Her işin bir zorluğu var. Zeytin toplamak da kolay değil ama bu işi yaparken emeğimizin karşılığını almak bizi mutlu ediyor,” ifadelerini kullandı.
Hasatta çalışan bir diğer isim olan Hacer Şen ise zeytin tarlasında gün boyu emek verdiklerini ve kazandıklarıyla ev ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi. Şen, “Tüm gün tarlada çalışıyoruz. Yorucu ama ailemizin geçimine destek olmak için buradayız” diye konuştu.
KARADENİZ KADINLARININ EMEK YOLCULUĞU
Zeytin hasadında görev alan Trabzonlu kadınların dayanışması ve çalışkanlığı, Şarköy’de dikkat çekiyor. Hem ev ekonomilerini güçlendiren hem de tarımsal üretime katkıda bulunan kadınlar, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.