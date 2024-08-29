Hasat Dallardan Taştı, Çiftçi Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı: Kilosu 600 Lirayı Zorluyor!

Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasatta kilosu 120 liradan alıcı bulan beyaz incirin şu an kilosunun 70 ila 80 liradan, kuru incirin kilosunun ise 450 ile 600 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 30 bin ton incir rekoltesi bekleniyor. Üreticiler, fiyatların geçtiğimiz yıllara göre çok iyi olduğunu belirterek, rekoltede rekor beklediklerini açıkladı.

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Hasat Dallardan Taştı, Çiftçi Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı: Kilosu 600 Lirayı Zorluyor! - Resim: 1

Türkiye'nin 12 ay boyunca üretim yapılabilen merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yaz ve kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği Mut ilçesinde başta kayısı, erik, zeytin, incir, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze olmak üzere birçok ürün üretilerek, hem yurt içine hem de yurt dışına satılması sağlanıyor.

Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut beyaz incirinin hasadı devam ediyor. İlçede 4 bin 500 dekar alanda üretilen incirden bu sene 30 bin ton rekolte bekleniyor.

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