Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek"

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı başladı. Hava sıcaklığı nedeniyle hasadı yaklaşık 3 hafta önce başlayan ve kent genelinde 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan 641 bin ton rekolte hedefleniyor.



TARLADA KİLOSU 10 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ



Öte yandan limonun resmi kesim tarihinin ise ‘Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması, şuanda kesilen limonlara pahalılığın önüne geçilmesi için göz yumulduğu öğrenildi.

Mayer cinsi limonun fiyatı bahçede 10-13 lira arasında, halde ise 20-25 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA