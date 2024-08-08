Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek"

Adana'da hasadı başlayan mayer cinsi limonun bahçede kilogram fiyatı 10-13 liradan satılırken halde 20-25 liradan alıcı buluyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Şu an alıcılar ve satıcılar memnun. Hasat, havaların sıcak olmasından dolayı erken başladı. Bir hafta sonra fiyatlar yarı yarıya düşecek” dedi.

Son Güncelleme:
Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek" - Resim: 1

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı başladı. Hava sıcaklığı nedeniyle hasadı yaklaşık 3 hafta önce başlayan ve kent genelinde 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan 641 bin ton rekolte hedefleniyor.

TARLADA KİLOSU 10 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Öte yandan limonun resmi kesim tarihinin ise ‘Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması, şuanda kesilen limonlara pahalılığın önüne geçilmesi için göz yumulduğu öğrenildi.
Mayer cinsi limonun fiyatı bahçede 10-13 lira arasında, halde ise 20-25 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor
Üretilmesi Tam 12 Ay Sürüyor! Seradan 20 Liraya Çıkıyor, Markette 80 Liraya Satılıyor Üretilmesi Tam 12 Ay Sürüyor! Seradan 20 Liraya Çıkıyor, Markette 80 Liraya Satılıyor
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası
En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir
Üniversite Diplomasını Boşverip Baba Mesleğine Döndü: Ufacık Dükkandan Dünyaya İhracat Yapıyor Üniversite Diplomasını Boşverip Baba Mesleğine Döndü: Ufacık Dükkandan Dünyaya İhracat Yapıyor
Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti
Emeklilikte Yaşamak İçin En Rahat 3 İlçe! Üstelik Ege Sınırlarında.... Emeklilikte Yaşamak İçin En Rahat 3 İlçe! Üstelik Ege Sınırlarında....
Otomotiv Devinin Türkiye'de Fabrika Kuracağı Şehir Belli Oldu Otomotiv Devinin Türkiye'de Fabrika Kuracağı Şehir Belli Oldu
İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş... İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş...
Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş
Deprem Uzmanı Üst Üste 4 Deprem Olan Adana’yı İşaret Etti: 6'nın Üzerine Çıkacak Faylar Var '6'nın Üzerine Çıkacak Faylar Var'
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı
Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti