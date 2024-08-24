Hasat Başladı: Tarladaki Ürün Milyonlarca Lira Değerinde Olunca Jandarma Başından Ayrılmadı

Türkiye’nin incir başkenti Aydın, coğrafi işaretli inciriyle ülke ekonomisine her yıl milyonlarca lira katkı sağlayan önemli bir merkez olarak biliniyor. Üreticiler için büyük bir geçim kaynağı olan bu değerli ürün, hırsızların da hedefi haline geliyor. Ancak, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz devriye çalışmalarıyla incir bahçelerinin güvenliğini sağlayarak üreticilerin emeklerini korumada kritik bir rol oynuyor.

Aydın’ın dört bir yanında yürütülen bu özverili çalışmalar sayesinde, incir hırsızlarına adeta nefes aldırmayan jandarma, Nazilli’deki üreticilerden anlamlı bir teşekkür aldı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy’u makamında ziyaret eden Nazillili incir tüccarları, jandarmanın özverili çalışmalarını takdir ederek bahçelerinden topladıkları kuru incirleri komutana ikram etti.