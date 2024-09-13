Hasat Başladı: Tarladaki Mahsul Servet Değerinde Olunca Askerler Başında Gece Gündüz Nöbet Tuttu

Türkiye'nin en önemli fıstık yetiştiricileri arasında bulunan Siirt'te fıstık hasadının yaklaşmasıyla birlikte tarla, bağ ve bahçelerde jandarma ekipleri devriyelerin sayısını artırdı.

Siirt'in başlıca geçim kaynağı olan Siirt fıstığı hasadı Ağustos ve Eylül aylarında 279 köyde, yaklaşık 350 bin dekar arazide başladı. 17 milyon dikili fıstık ağacı ile üretim yapılan şehirde, hasat döneminde yaşanabilecek hırsızlık vakalarına karşı güvenlik güçleri tarafından büyük bir titizlikle önlemler alınmaya devam ediliyor.





GÜVENLİK İÇİN DRONLAR UÇURULDU

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, fıstık hırsızlıklarını önlemek amacıyla sorumluluk bölgesinde gece ve gündüz devriye faaliyetlerini artırarak, dronlarla önleyici güvenlik hizmetleri başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda bilgilendirerek uyarılar yaptı.