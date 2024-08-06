Hasat Başladı: Tarladaki Mahsul Servet Değerinde Olunca Askerler Başında Gece Gündüz Nöbet Tuttu

Kocaeli'de komando ekipleri, hasat zamanında tarlara girerek fındık çalan hırsızlara göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri, fındık hırsızlığını önlemek için tarlalarda gece gündüz nöbet tutuyor.

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Hasat Başladı: Tarladaki Mahsul Servet Değerinde Olunca Askerler Başında Gece Gündüz Nöbet Tuttu - Resim: 1

Türkiye'nin dünyaya en çok ihraç ettiği ürünler arasında yer alan ve her yıl ülkeye 2 milyar doların üzerinde döviz girişi sağlayan fındık hasadında bu yılki rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü.

JANDARMALAR FINDIK TARLASININ BAŞINDA NÖBET TUTTU

Kocaeli'de hasat zamanı başlarken Kandıra ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler üreticilerin tarlalarına girerek topladıkları fındıkları alarak kayıplara karışıyor. Bunun üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, fındık hırsızlığına karşı özel ekip kurarak harekete geçti.

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